Lo stilista Valentino Garavani compie 90 anni, gli auguri di Roma

Gualtieri: "Capitale è infinitamente grata alla sua arte, che brilla e brillerà sempre nel firmamento della moda mondiale". Il prossimo 8 luglio la sfilata evento della Maison

Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda, compie oggi 90 anni. In occasione del suo compleanno anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto pervenire al grande stilista un messaggio di auguri nel quale esprime le sue felicitazioni e la partecipazione affettuosa anche a nome dell’intera cittadinanza. “Roma e’ infinitamente grata alla sua arte, che brilla e brillera’ sempre nel firmamento della moda mondiale” ha scritto il Sindaco nella lettera a Valentino.

Roma avra’ l’onore di ospitare il prossimo 8 luglio la sfilata evento della Maison Valentino Haute Couture Autunno Inverno 2022-23. Un evento che riportera’ Roma al centro della moda internazionale.

La maison omonima fondata dal grande stilista e ora guidata da Pierpaolo Piccioli, ha deciso di rendere omaggio al suo fondatore, realizzando anche una felpa in edizione limitata, che riporta una celeberrima frase sulla bellezza del couturier.

Valentino Garavani, noto a tutti semplicemente come Valentino, in un mondo, quello della moda, dove la rimozione del cognome e’ un tributo riconosciuto ai soli geni capaci di entrare nell’immaginario collettivo, in maniera cosi’ pervasiva da renderlo superfluo, festeggia i suoi 90 anni a Roma, nella sua villa sull’Appia Antica, con i suoi amici e collaboratori di sempre e con il suo compagno di vita e di business, Giancarlo Giammetti. Valentino e’ una figura unica del mondo fashion, che in 50 anni di carriera ha definito uno stile e una personale idea di bellezza, li ha declinati in infinite forme, li ha saputi sempre rendere adatti al contemporaneo introducendo un’idea di futuro, oggi piu’ vivo che mai e seguito sui social grazie al lavoro di Pierpaolo Piccioli, come dimostrano le interazioni sugli abiti di Valentino indossati agli Eurovision da Laura Pausini, in total rosa Valentino, da Mika ma anche da Blanco, che ora e’ anche protagonista della campagna della linea uomo. Nel Teatro Sociale di Voghera e’ aperta al pubblico un’installazione che racconta la moda che Valentino ha realizzato dagli anni Sessanta fino agli anni Duemila.

Sul palco una selezione di abiti rossi, il colore d’elezione dello stilista, un segno riconoscibile e riconosciuto, una articolare sfumatura di rosso che ha preso il nome del suo ideatore. Dai palchi rispondono 36 abiti provenienti dall’archivio, capi che hanno saputo ognuno incarnare lo spirito del proprio tempo. Un racconto in cui le donne di Valentino sono protagoniste appartenenti a una visione globale che rappresenta un’idea totale di bellezza e di femminilita’. Accanto agli abiti: bozzetti, disegni, schizzi, ritagli di giornale, fotografie e documenti che restituiscono al visitatore lo spirito del tempo in cui quegli abiti sono stati mostrati per la prima a volta al mondo e ricostruiscono grazie a racconti minimi come il mondo li ha accolti e percepiti. La felpa Valentino Happy Birthday Mr. V, in edizione limitata, riportera’ in rosso la celebre massima di Valentino Garavani “I love beauty, It’s not my fault”, icastico e ironico riassunto di tutto un approccio alla moda, e certamente alla vita. La felpa sara’ venduta esclusivamente online sul sito della maison e il ricavato sara’ donato alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.