Luiss: con quattro ori alle Olimpiadi meglio delle Università Usa

Il successo dell’Ateneo romano dovuto al ‘’Dual Career’’, il progetto che abbina sport e studio

«Siamo orgogliosi di essere l’unica università in Europa che ha ben nove atleti alle Olimpiadi. Dico nove perché tra poco inizieranno le Paralim- piadi e imparerete a conoscere un ragazzo straordinario. Donato Telesca, che concorrerà per la categoria del Parapowerlifting».

Il direttore Corporate Communication & Partnership della Luiss, Massimo Angelini,dice a ‘’Il Messaggero’’ di essere orgoglioso del grande risultato, figlio del progetto “Luiss Sport Academy – Dual Career”, nato nel 2015 e dedicato proprio a quei top atleti desiderosi di abbinare i successi universitari con quelli sportivi.

Il risultato è che nelle Olimpiadi di Tokyo 2020, quattro medaglie della spedizione azzurra sono state vinte da atleti iscritti all’ateneo romano. Le tre d’oro: il velocista Filippo Tortu l’altista Gianmarco Tamberi, entrambi laureandi nella triennale di economia, e la cannottiera Federica Cesarini, che prima di vincere l’oro in Giappone aveva terminato il primo anno di Laurea Magistrale in Governo, amministrazione e politica.

A queste si aggiunge Luca Curatoli, che ha conquistato l’argento nella sciabola a squadre, senza dimenticare chi sul podio non c’è salito ma ha comunque rappresentato la Luiss: Giorgio Avola, Letizia Paternoster, Vincenzo Abbagnale e Davide Di Veroli.

Il successo potrebbe far assimilare tale modello a quello dei college americani anche se il direttore non sembra troppo d’accordo; «II paragone non si può fare perché le nostre strutture non sono comparabili con quelle statunitensi. Io sottolineerei comunque che il numero dei nostri medagliati è pari se non superiore a quello dei college a stelle e strisce».

L’obiettivo ora è quello di non fermarsi ma di proseguire con questa filosofia che ha già dato tante soddisfazioni: «Vogliamo insistere su questa strada spingendo anche altri sportivi top ad aderire per consolidare sempre di più l’Associazione Sportiva Luiss. Questa darebbe un grande aiuto alla crescita delle nostre squadre. Siamo la testimonianza che il binomio sport e studio può generare un grandissimo valore aggiunto per qualsiasi studente’’.