Maneskin, noi rockstar sul palco, normali 20enni nella vita

Esce il nuovo singolo Mammamia, "per divertirci con stereotipi"

Le vittorie al festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest sono solo di qualche mese fa, ma sembrano già appartenere al passato per come corre veloce la carriera dei Maneskin. Da fenomeno italiano, sono diventati rockstar acclamate in tutta Europa: il loro Loud Kids Tour europeo è andato sold out in sole due ore. “E noi che non speravamo neanche di riuscirci in una settimana. Roba da non crederci”, se la ridono i quattro ragazzi romani, che se per un verso cercano la trasgressione, nel trucco, nell’abbigliamento (tutto volutamente molto gender fluid, un invito ad affermare la propria identità), nelle foto hot postate sui social, dall’altro rivendicano il loro essere “bravi ragazzi”. “Sul palco siamo rockstar – ribadisce lo sfacciato frontman della band Damiano, che insieme a Victoria, Thomas ed Ethan si è mostrato senza veli sulle pagine social della band -, ma quando scendiamo da lì, nella vita di tutti i giorni siamo normali ventenni”.

Vero o no che possa essere, i Maneskin tirano dritto per la loro strada, decisi a non farsi influenzare dalle critiche. E lo fanno anche con il nuovo singolo Mammamia, in uscita l’8 ottobre. “E’ un brano ironico nato in poche ore subito dopo l’Eurovision: eravamo molto ispirati. Abbiamo cercato di non prenderci troppo sul serio”, racconta ancora la band, che dopo la competizione europea ha ricevuto un’attenzione mediatica inaspettata. “Oltre ai complimenti, sono arrivate anche le critiche e volevamo tradurre tutto questo in una canzone. A volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica malamente: Mammamia cerca di ironizzare su questo”. Nel ritornello – spiegano – c’è anche un riferimento alla sfera sessuale, “ma il concetto è lo stesso: si possono avere gusti o preferenze che la gente pensa siano strani, ma che si vivono in maniera molto innocente”. Il titolo è anche il tentativo di prendere in giro gli stereotipi italiani, da cui, quasi superfluo sottolinearlo, “noi ci sentiamo molto, molto lontani”. In attesa dei nuovi concerti (da dicembre anche nei palazzetti italiani, con un concerto evento al Circo Massimo il 9 luglio), la band è al lavoro su nuove canzoni. (A cura della redazione di Ansa)