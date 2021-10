Maneskin, sold out da record: biglietti tour europeo venduti in meno di due ore

Gran finale sabato 9 luglio 2022 con il concerto a Roma al Circo Massimo

Maneskin da record. I biglietti per il tour europeo “Loud kids on tour” sono stati tutti venduti in meno di due ore. La tournée, organizzata e prodotta da VIVO Concerti, che li vedrà esibirsi in 16 date nelle più importanti città d’Europa nei mesi di febbraio e marzo 2022 è tutta sold out. Un successo annunciato visti i numeri: oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify per la band italiana che sta vivendo mesi di grandi soddisfazioni dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision.

I Maneskin si esibiranno anche sui palchi italiani quest’inverno e il prossimo anno, per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, comunque tutte sold out.

Gran finale sabato 9 luglio 2022 con il concerto a Roma al Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma.