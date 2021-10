Maxxi: Melandri, numeri strepitosi, a ottobre boom di visitatori

Mancano ancora stranieri ma il 2021 vola

“E’ stato un anno tostissimo, difficile, l’anno del nostro decennale. Ma abbiamo numeri strepitosi da agosto”. A dirlo, Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, raccontando l’andamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, oggi nel corso della presentazione della personale di Thomas Hirschhorn, The Purple Line. ” “Solo questo weekend – racconta – sono entrate al museo 6.712 persone”. Un’ondata di pubblico “che sta tornando alle istituzioni culturali” iniziata gia’ quest’estate, con “il miglior agosto per il Maxxi dal 2011 in assoluto”.

In tutto sono 14.206 visitatori contro 7.165 dello scorso anno. Bene anche il raffronto sul lungo periodo: nell’agosto 2011, a un anno dall’inaugurazione, erano stati “solo” 12.169. “A settembre si e’ confermato il trend positivo e a ottobre”, con anche l’orario del sabato prolungato alle 20, “c’e’ stato un vero boom”, prosegue la Melandri. Dall’1 al 17 ottobre (domenica scorsa), i visitatori gia’ entrati al Maxxi sono infatti circa 20mila, quando nello stesso periodo del 2011 erano stati 13mila. Ma i biglietti totali gia’ emessi in prevendita sono addirittura 25mila.

Nell’insieme e’ il trimestre migliore dal 2011. “Abbiamo fatto un grande lavoro di prossimita’ – aggiunge la Presidente – Fino all’era pre-Covid, il nostro pubblico era fatto di americani, asiatici, che ancora non ci sono. Esattamente – precisa – prima era per il 51% da Roma e Italia e il 49% internazionale. Oggi, e’ il 77% da Roma e Italia e il 23% dall’Europa”.