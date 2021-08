Mondelliani – Steccolecco: gli occhiali col gelato

L’iniziativa fra i due brand romani dimostra la creatività che non manca alla Capitale

La Capitale creativa, con le idee chiare e la giusta dose di intraprendenza. Nella torrida estate romana, due brand molti noti ognuno nel proprio campo d’azione, hanno unito le forze per un progetto che ha portato in dote alla città originalità e leggerezza.

Da una parte Mondelliani, lo store che da oltre quarant’anni propone ‘occhiali speciali per persone non comuni’, e che ha saputo creare attorno a sé una comunità (i ‘mondelliani’ appunto) unita da un forte senso di appartenenza e da un altrettanto solido senso estetico, continuamente alimentato da una collezione di accessori originali, selezionati in giro per il mondo.

Dall’altra Steccolecco, start up nata nel 2013 in un mercato rionale dei Parioli, ed evoluta molto velocemente in impresa giovane e in ascesa internazionale, che confeziona gelati artigianali su stecco completamente naturali (frutta fresca tagliata a mano e materie prime a cinque stelle italiane, come Agrimontana per i nocciolati e Domori per il cioccolato).

In collaborazione con Steccolecco, Mondelliani ha portato nei suoi negozi-salotto l’iniziativa ‘Feel Cool Feel Sunny’: sorprendenti installazioni pop ispirate al Museo del Gelato di Manhattan (New York), fantastici occhiali da sole per l’estate e soprattutto, gustosi gelati personalizzati con la ‘M’ di Mondelliani, per rinfrescare il palato dei clienti e degli appassionati del bello (e del buono).

“Il concept di Mondelliani prevede, tra le tante attività, anche lo ‘scouting’ di realtà da ospitare nei nostri negozi, affini ai nostri valori che sono qualità, ricerca, ironia, gusto, eccellenza. Invitiamo puntualmente ad esporre da noi artisti e aziende, e per questa estate abbiamo voluto Steccolecco”. Spiega l’imprenditore Federico Mondello, alla guida dei negozi Mondelliani. Nuove collaborazioni crescono, e Roma ringrazia.