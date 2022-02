Monica Vitti: riaperta camera ardente, molti romani in fila

I funerali in programma alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

Decine di romani si sono messi in fila questa mattina alla riapertura della camera ardente di Monica Vitti, in Campidoglio, per un ultimo saluto all’icona del cinema italiano prima dei funerali in programma alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

Gia’ ieri, piu’ di un migliaio di persone erano arrivate in Campidoglio per ricordare la Vitti, spesso omaggiandola con un fiore giallo o un pensiero lasciato sul libro delle firme. Molti gli anziani, che a fatica hanno percorso la scalinata della protomoteca, aiutati dai volontari della Protezione Civile. Per loro la Vitti e’ un “mito della gioventu'”, spesso “il primo amore”.

Tra i volti noti, l’amica Giovanna Ralli, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Walter Veltroni, Francesco Rutelli, Marisa Laurito e Dacia Maraini.