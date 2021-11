“Monogramma propone”, in via Margutta la mostra tra moderno e contemporaneo

Fino al 7 dicembre, tutti i giorni - escluso i festivi - dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.

Continua con successo la mostra “Monogramma propone”, ospitata nell’omonima galleria d’arte in via Margutta 102 fino al 7 dicembre, tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.

In “monogramma propone” gli artisti in mostra sono: Franco Angeli, Giuseppe Amorese, Bruno Azzini, Rosario Bruno, GalstA, Marco Ginoretti, William B King, Luigi Menichelli, Danilo Palmucci & Saulè Kikimova, Mario Schifano, Massimo Schito, Lorenzo Tornabuoni, Bruno Varacalli.

Monogramma nasce nel 1976 per portare l’arte moderna in Calabria, ma dopo qualche anno decide di trasferirsi a Roma in via Margutta: è la prima galleria a rappresentare l’arte contemporanea – dando spazio ad artisti giovani ed emergenti – che si pone l’obiettivo di spiegare al pubblico la differenza fra un’artista moderno ed uno contemporaneo.

La prima mostra dedicata a questa esperienza è “Astrattismo anni ’60 a Roma”: gli artisti furono presentato in contrapposizione all’astrattismo milanese, che riteneva avere la primogenitura. La prima parte della mostra – intitolata “SPAZIO – STRUTTURA E SEGNO PRIMARIO” – era dedicata a Lazzari, Conte, Lorenzetti, Pace, B. Conte e Sirello. La seconda parte – “FORMA DEL RAZIONALE VISIVO” – a Pizzo, Ligi, Arena, Di Vito e Di Luciano.

L’ultima mostra storicizzata è stata “La scuola di Piazza del Popolo”, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – presieduta da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, e realizzata con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, presentata da Gabriele Simongini – era dedicata agli artisti Angeli, Ceroli, Festa, Fioroni, Kounellis, Lombardo, Lo Savio, Mambor, Pascali, Rotella, Schifano e Tacchi, con opere degli anni ’60.