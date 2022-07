Mostre a Roma: l’Arte animata della Disney a Palazzo Barberini – PHOTOGALLERY

Esposti al pubblico i disegni originali che hanno dato vita ai film animati più celebri, raccontando il percorso creativo e l’evoluzione tecnica del disegno artistico.

Nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini fino al 25 settembre 2022 vengono presentati per la prima volta i bozzetti e le intuizioni dei grandi disegnatori della Disney in un’immersione totalizzante nella fantasia, non solo per i bambini.

Infatti, la mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, promossa e prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, a cura della Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione di Federico Fiecconi, storico e critico del fumetto e del cinema di animazione, spinge il visitatore a osservare con ammirazione l’intuizione di Walt Disney, il pioniere nell’arte dell’animazione, fino alla creatività e la geniale capacità dei suoi disegnatori, che da una semplice intuizione riescono a produrre un universo di personaggi, storie, paesaggi e colori.

f/8.3 White_011819_WDARL_PO3-2018-2 Xrite_011819_WDARL_PO3-2018-2 UTT_011819_WDARL_PO3-2018-2

Si parte dai disegni originali di alcuni dei film più belli e famosi del Ventesimo Secolo, tra cui Biancaneve e i Sette Nani, Pinocchio e Fantasia, in cui forse più l’adulto del bambino rivive le emozioni del film animato, scoprendone l’origine dei primi bozzetti.

Le diverse sezioni tematiche in cui è divisa la mostra (i miti, le favole, le leggende e le fiabe) aiutano anche a comprendere il percorso creativo e di sviluppo delle vicende narrate, le scelte dei personaggi, degli ambienti, la funzione del tempo e dei colori, spingendo i più piccoli a inventare una loro personale storia attraverso supporti interattivi.

Evidente risulta anche il processo creativo attraverso i supporti tecnici che nel tempo si sono evoluti passando dal disegno a mano – elemento sempre fondativo del lavoro negli Studios – fino all’animazione digitale con le ultime creazioni, come la sorprendente Frozen II, con cui si chiude la mostra. L’emozione iniziale dell’adulto nei confronti dei primi capolavori Disney, che magicamente lo riportano bambino, si trasforma in ammirazione per l’incredibile percorso compiuto in un secolo di produzioni e invenzioni artistiche, che continuano a sorprendere entrando a far parte integrante dei ricordi di tutti noi.