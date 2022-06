Municipi: al via il bando “L’isola che non c’era”, per finanziare cultura under35

L’amministrazione capitolina ha lanciato un avviso pubblico per acquisire progetti per la realizzazione di attività di spettacolo, arte, teatro, musica, cinema, intrattenimento, enogastronomia e di iniziative ludiche, che si terranno nei 15 Municipi

Al via l’iniziativa”L’isola che non c’era”, per promuovere la cultura e a incentivare la partecipazione e l’aggregazione giovanile in tutti i Municipi della Capitale.

L’amministrazione capitolina ha lanciato un avviso pubblico – rivolto agli under35 – per acquisire progetti per la realizzazione di attività di spettacolo, arte, teatro, musica, cinema, intrattenimento, enogastronomia e di iniziative ludiche.

L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di creare, durante l’estate, “momenti di aggregazione socio-culturale, realizzati da giovani e a loro dedicati, anche per contrastare la ‘mala movida’, e rilanciare la vita di quartiere”.

Il miglior progetto presentato in ognuno dei 15 Municipi sarà sostenuto attraverso l’esenzione del pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico; un contributo economico (fino a 15mila euro); campagne di comunicazione attraverso i canali istituzionali.

Potranno partecipare all’avviso pubblico le associazioni culturali, le cooperative e gli organismi di imprenditoria giovanile operanti nel settore artistico, culturale o dello spettacolo, in forma singola o associata, presentando un solo progetto per un’unica area.

I progetti presentati verranno valutati da un’apposita commissione istituita presso l’Ufficio di scopo delle Politiche Giovanili. Le manifestazioni dovranno avere una durata minima di 30 giorni, anche non consecutivi, e dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2022.

L’avviso pubblico e le informazioni sulle modalità di presentazione delle candidature sono disponibili sulla pagina web:del comune di Roma (clicca qui). Le domande dovranno pervenire entro il 6 luglio 2022 (ore 19).

Durante il percorso ricognitivo i Municipi hanno già individuato le aree dove si svolgeranno le iniziative:

Municipio I: Via Col di Lana tratti da Via Monte Zebio a Viale Mazzini;

Municipio II: Piazzale Ankara;

Municipio III: Parco dei Sassi, Via E. Chiesa – Nuovo Salario;

Municipio IV: Parco Regionale Urbano di Aguzzano – ingresso Largo Paolo Panelli;

Municipio V: Villa Gordiani – lato Via Olevano Romano;

Municipio VI: Area dell’incontro mondiale dei giovani a Tor Vergata;

Municipio VII: Parco 17 aprile 1944 – Monte del Grano;

Municipio VIII: Parco Sbragia;

Municipio IX: Piazzetta Rossa in Largo Cannella;

Municipio X: Piazza Capelvenere;

Municipio XI: Piazza Fabrizio De André;

Municipio XII: Largo Federico Caffè;

Municipio XIII: Parco Commendone – Torrevecchia;

Municipio XIV: Parcheggio Via Cesare Castiglioni;

Municipio XV: Via Tieri/Via Bragaglia.