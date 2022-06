Venerdì 17 giugno dalle 16 fino a tarda notte. Francesco Totti testimonial. Musica, ballo, moda, teatro gratuiti, esercizi commerciali aperti

“9incammino” è l’evento che si svolgerà nel quadrante di viale Europa, sulla scalinata SS Pietro e Paolo, viale Beethoven, viale Tupini e viale America, dalle ore 16 e fino a notte inoltrata, un evento che vedrà partecipare tutte le attività produttive e le grandi aziende del territorio, in una sinergia che non si era mai vista prima. E a tal proposito arriva anche l’invito ufficiale di Francesco Totti, con un video sulla pagina Instagram dell’evento: “Ciao mi raccomando il 17 giugno venite tutti alla notte bianca dell’Eur”.

A dar vita a questa iniziativa il IX Municipio, che con il vicepresidente Augusto Gregori dichiara: «Con questa ambiziosa iniziativa ci prefiggiamo di ridare vita e visibilità al quadrante, nonché di offrire una nota di leggerezza ai visitatori dopo un periodo di forzoso fermo operativo».

Sarà una serata unica incastonata in una cornice molto suggestiva, con gli esercizi commerciali che rimarranno aperti fino a notte fonda e con spettacoli gratuiti di musica, ballo, teatro, moda, arte e visual art mentre, per i più piccoli sono state pensate delle iniziative tra cui due castelli gonfiabili e offerto zucchero filato.

La musica non poteva mancare, a far da colonna sonora all’evento, infatti a notte avanzata si esibiranno gli archi dei diplomati del Conservatorio di Santa Cecilia e una coreografia prenderà vita accompagnata dalle emozionanti note del giovanissimo tenore Federico Paciotti. Mentre alle 20 si esibirà la banda della polizia locale del IX Municipio

Tra i moltissimi brand che hanno aderito all’iniziativa lanciata dal Municipio IX anche la Maison Fendi, Eur Spa, la McArthurGlenOutiet Caste1 Romano – la Exelentia che metterà a disposizione navette turistiche elettriche ad impatto e costo zero per facilitare gli spostamenti dei visitatori, la A.S. Roma, la CNA, la Confcommercio, l’associazione di cittadini “Ripartiamo dall’Eur”, Euretica e tutti i mèmbri del Tavolo permanente per il Turismo.