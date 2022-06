Municipio IX: Di Salvo, ripeteremo la Notte Bianca dell’Eur e in settembre avremo il festival dei libri – VIDEO

Dopo il successo dell’evento di venerdì 17 giugno scorso nella cornice unica del quartiere, già in programma dal 15 al 19 settembre ‘’9da leggere’’

Soddisfazione espressa ai microfoni di Radiocolonna.it dalla Presidente del Municipio, Titti Di Salvo, che nel ricordare le strade gremite di persone di tutte le età provenienti non solo dal territorio, ma da tutta Roma, rileva che: “Quando abbiamo immaginato la Notte Bianca dell’Eur sapevamo che sarebbe piaciuta molto come iniziativa, e siamo soddisfatti della grande risposta della gente e dalla grande adesione delle attività produttive, sicuramente dopo due anni di pandemia questa è stata l’occasione di stare insieme e noi abbiamo scelto di trasformare il perimetro dell’Eur in un teatro a cielo aperto, dove si è potuto passeggiare incontrando le attività del territorio, oltre all’A.S. Roma, visitando il laboratorio di Fendi ed il cantiere dell’Acquario, ascoltando ottima musica e guardando le esibizioni di danza, di salsa cubana e una sfilata di moda sulla scalinata della chiesa S.S. Pietro e Paolo” .

“Insomma – conclude la Presidente – abbuiamo offerto un teatro all’aperto offerto alla cittadinanza per consentire loro di stare in allegria, e la risposta è stata tale che senz’altro replicheremo questa iniziativa, Intanto il prossimo appuntamento è con il festival letterario del Municipio “9 da leggere”, dal 15 al 18 di settembre’’.

Il Vice – presidente del IX Municipio, Augusto Gregori, impegnato attivamente nella realizzazione dell’evento, sottolinea con entusiasmo la grande adesione “Già nel pomeriggio – ricorda – abbiamo registrato la presenza di circa 30.000 persone e nella serata sono diventate più del doppio, abbiamo visto grande partecipazione sia alla rappresentazione sulla sostenibilità ambientale in collaborazione con l’A.S. Roma, sia all’inaugurazione di una farmacia con la presenza di Miss Italia, e poi in tantissimi al concerto del tenore Federico Paciotti” .

“Abbiamo realizzato questa manifestazione – rileva Gregori – in sinergia con gli operatori del territorio, con le associazioni e con le attività produttive, e sono stati tutti molto soddisfatti della pedonalizzazione di Viale Europa e Viale America. La notte bianca è stata un volano per il rilancio della cultura e del turismo dell’Eur e di tutto il IX Municipio”.

Mariano Angelucci, che ha presenziato in rappresentanza del Comune di Roma, sottolinea l’importanza di questo tipo di iniziative per rilanciare la città di Roma e coinvolgere cittadini romani e turisti, “Ben vengano queste iniziative – afferma – si sta facendo un lavoro in tutta la città perché Roma ha bisogno di questi grandi eventi. C’è bisogno di dare risposte sia alle cittadine e ai cittadini che vivono la città, sia ai turisti che la visitano per far si che la permanenza media sia di più giorni, rispetto ai pochi attuali. E’ un obiettivo importante della nostra Amministrazione e penso che siamo sulla buona strada ”.