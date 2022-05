Municipio Roma I/ A Galleria Vittoria “Donna Jazz” di Daniela Poduti Riganelli

Venerdì 20 maggio alle ore 18 l'inaugurazione della mostra a cura di Tiziana Todi e visitabile fino al 1 Giugno.

Venerdì 20 maggio alle ore 18 la Galleria Vittoria inaugura la mostra personale di Daniela Poduti Riganelli, dal titolo “Donna Jazz” a cura di Tiziana Todi e visitabile fino al 1 Giugno.

La mostra è dedicata alla potenza dell’improvvisazione, proprio come nelle melodie sorprendenti della musica jazz, da cui è emozionante lasciarsi trasportare.

Un omaggio al grande Matisse ed al suo “Uomo jazz”, realizzato nel 1947, con la tecnica del collage, che vede protagonista dell’opera Icaro, intenzionato ad arrivare alle stelle ed a superare i suoi limiti. “Donna Jazz”, di Daniela Poduti Riganelli, è invece raffigurata da una Sirena, che guizza nell’acqua, libera e forte, risalendo dagli abissi ai bagliori della luce.

Una moltitudine di ritratti di donne al ritmo di jazz, con pennellate colorate ed inconsuete, regalando spazio all’improvvisazione. Una passerella di figure femminili libere e “Scapigliate”, come la pensosa ragazza di Leonardo da Vinci, ma non solo: da Anna Magnani, a Bebe Vio, da Monica Vitti, a Frida Kahlo ed anche figure di fantasia, spettinate dal vento, dalle emozioni e dai ricordi.

Daniela Poduti Riganelli, non ha potuto sorvolare sul dramma attuale della guerra, che stiamo vivendo indirettamente e che ci coinvolge tutti ed il pensiero dell’artista è andato a Guernica, dipinta da Picasso nel 1937 , manifesto universale contro la guerra, a favore d’un popolo martoriato.

Nasce così “Guernica is Now”, una collezione di opere che non erano previste, e sono dedicate al conflitto in Ucraina. La melodia jazz si fa dolente, fino al silenzio, riflettendo sul messaggio sempre attuale di Guernica.

Galleria Vittoria vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, per appuntamento via mail all’indirizzo info@galleriavittoria.com