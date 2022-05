Municipio Roma IX approva mozione Fd’I su panchine letterarie

"La cultura di strada viene così incentivata attraverso la curiosità suscitata dai versi e dalle illustrazioni"

E’ stata approvata oggi dal consiglio del Municipio Roma IX una mozione sul progetto delle panchine letterarie.

L’atto di Fratelli d’Italia, la cui prima firmataria e’ la consigliera Laura Pasetti, nasce dalla mozione capitolina approvata in Campidoglio il 26 aprile scorso a prima firma di Andrea de Priamo “ed e’ stato accolto e condiviso con entusiasmo dall’intero consiglio del Municipio IX, per la sua valenza sociale e gli spunti letterari proposti sul tema della cultura di Roma, della romanita’ e del suo dialetto”, spiegano in una nota De Priamo e Pasetti.

“Nella mozione, che fa riferimento a progetti anche europei gia’ presentati e realizzati negli anni e ad alcuni luoghi d’Italia come L’Aquila, Foggia e Napoli, la cultura di strada viene cosi’ incentivata attraverso la curiosita’ suscitata dai versi e dalle illustrazioni che orneranno le panchine in alcuni luoghi del Municipio. Saranno preferibilmente artisti locali a illustrare le panchine – concludono -, ricongiungendo cosi’ le arti in un unico messaggio culturale e sociale di cui il Municipio IX sara’ promotore e latore, diventando il primo Municipio che fara’ da progetto pilota per le panchine letterarie da riproporre in tutta Roma”.