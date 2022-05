Municipio Roma VIII, dopo 40 anni chiude “Tana del Libro”

Presidente: sostenere librerie di quartiere

Dopo 40 anni chiude la Tana del Libro nel Municipio di Roma VIII.

“In questi giorni sosterremo la Tana del Libro, siamo stati vicini ad Alessandra in tutti questi anni e lo saremo anche in questo passaggio. E’ un segnale di allarme, come questa libreria e tante altre librerie della nostra citta’ stanno soffrendo una crisi economica e di settore inedita, serve un’inversione di tendenza per cui chiederemo al sindaco Gualtieri, all’assessora Lucarelli e all’assessore Gotor, l’apertura di un tavolo straordinario cittadino a sostegno delle librerie di quartiere, luoghi privati che svolgono una funzione pubblica essenziale per la nostra citta’. Accanto ai Municipi va promosso uno sforzo straordinario della citta’ per sostenere le librerie di quartiere”. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.