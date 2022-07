Municipio Roma XIII: al via la rassegna culturale “rEstate in tredicesimo”

Rivolto a chi si troverà a trascorrere l'estate in città ed ai turisti che transiteranno nelle zone del Municipio.

Si è svolta ieri la prima serata della rassegna culturale “rEstate in tredicesimo” promossa dal Municipio Roma 13.

Si tratta di un progetto che offre intrattenimento a chi si troverà a trascorrere l’estate in città ed ai turisti che transiteranno nelle zone del Municipio. La prima serata, che si è svolta presso l’anfiteatro del centro commerciale Aura, adiacente alla chiesa San Giuseppe Cottolengo, ha visto riempire le scalinate per ascoltare una versione narrata di “Pierino e il lupo” Composizione di Sergej Prokof’ev. Ensemble Rossellini ha eseguito una trascrizione per strumenti a fiato e percussioni e voce narrante della famosa favola sinfonica scritta per orchestra e voce narrante.

La serata è stata presentata dal presidente dell’associazione “Io Amo Roma” Enrico Santini e dalla musicologa Sara Navarro Lalanda. Durante la manifestazione è stato premiato il giovane ragazzo che ha contribuito a portare in salvo 33 bambini durante l’incendio che è divampato nei giorni scorsi in via Aurelia. La consegna della targa per il coraggioso Il ragazzo é stata effettuata dal Consigliere Marco Giovagnorio e dalla Consigliera Isabel Giorgi di Fratelli d’Italia. L’associazione “Io Amo Roma”, che ha organizzato l’evento, da anni si occupa di promuovere iniziative culturali nella città di Roma ed organizzerà, come prossimo appuntamento, il concerto “Ottoni all’opera” eseguito dal quintetto di ottoni del Teatro dell’Opera, sabato 17 settembre.