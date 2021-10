Dal 22 ottobre ammesse da 140 a 180 persone ogni ora

La Galleria Borghese amplia da venerdì 22 ottobre il numero dei visitatori sino al massimo della capienza: da 140 a 180 persone ogni ora e sono già disponibili i biglietti per tutti i turni di visita. La mostra DAMIEN HIRST. Archaeology Now, ricordano dalla Galleria, è aperta sino al 7 novembre. Per la visita al museo e alla mostra è indispensabile la prenotazione.