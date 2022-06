Musica protagonista dell’estate romana: al Village Celimontana 100 concerti fino al 28 agosto

L'ingresso è gratuito

La musica torna a essere la protagonista dell’estate romana al Village Celimontana fino al 28 agosto con un ricco cartellone. In questa settima edizione del festival, lo swing sarà l’attore principale e porterà con sé una carica di allegria, alternando lezioni di ballo e i live delle big band.

Non mancheranno inoltre i concerti rock’n roll, le serate a tema, i grandi gruppi internazionali e i brunch Storia e Musica del sabato e della domenica, in cui la musica suonata si alterna ai racconti e alle storie legati alle principali figure del jazz e non solo. Spazio anche alle rassegne tematiche come il Gipsy Mini Fest (15 al 17 luglio), il Botequim De Maria “That Night In Rio!” (festa in onore del Brasile dal 10 al 14 di agosto) e il Roman Classic Jazz Festival (dal 15 al 20 agosto).

Quest’anno il Village Celimontana celebra i 100 anni della nascita di Doris Day e Judy Garland, due dive del grande schermo, icone di un cinema del passato, nonché figure poliedriche e versatili legate al mondo del jazz, dello swing e del musical. A rendere omaggio a queste due dive, ci saranno alcuni musicisti come Gigi & Nowadays Orchestra, che porterà in scena un concerto dedicato alla figura di Judy Garland, e Valeria Rinaldi che dedicherà una serata a queste due icone del jazz.

Tra gli altri concerti quello di Cristiana Polegri, che canterà Ornella Vanoni, e Samantha Iorio, da tempo corista di Mario Biondi, che proporrà uno spettacolo dedicato alla figura di Whitney Houston. La domenica sera largo all’energia del “Bevo solo Rock’n’roll”, serate a tema per tornare negli anni ’50. Il lunedì carta bianca a Claudio Gregori in arte Greg, cantante, comico, attore e conduttore radiofonico che ogni volta proporrà uno spettacolo diverso alternando serate a tema, concerti rock’n roll e nuove band presenti nel territorio romano. Il martedì torna la serata Swing Swing Swing tra lezioni e live. Nel fine settimana invece l’appuntamento è i con grandi artisti di livello nazionale e internazionale come Max Paiella, Gianluca Guidi, Adika Pongo, Mario Donatone, Lino Patruno.