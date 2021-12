Natale a Roma: alla casa del jazz concerti e appuntamenti in musica

Fino alla Befana

Anche alla Casa del Jazz nella capitale arriva il Natale con concerti speciali pensati per il periodo delle feste promossi da Musica per Roma. Il 28 dicembre Giorgio Cuscito nelle vesti di pianista rielaborerà i classici della tradizione secondo la propria sensibilità, ospitando la voce di Eva e la tromba di Nicola Tariello, due fra i più interessanti giovani talenti del panorama jazzistico.

Il 29 dicembre tocca a Red Pellini e Riccardo Biseo Quintet un binomio che da anni porta avanti la più pura tradizione del Jazz Mainstream basato sulla estemporaneità e freschezza tipica delle grandi jam session di swing che si ascoltavano negli anni d’oro del Jazz, attingendo al repertorio dei più noti compositori della storia come Gershwin, Porter, Ellington.

Per il nuovo anno il 4 e il 5 gennaio sarà la volta di ‘Conosci Mia Cugina? The italian swing’, uno swing show a trecentosessanta gradi con una band composta da 7 elementi, una macchina del tempo per rivivere il sound degli anni ’30, ’40 e ’50 del Novecento Italiano e per omaggiare artisti come Renato Carosone, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni Kramer, Lelio Luttazzi, che hanno reso grande la musica italiana nel mondo.