Opera Roma, 8 aprile concerto alla Nuvola per l’ Ucraina

Con Eur spa. Incasso andrà a Croce Rossa. Sul podio Hussain

L’ Opera di Roma e Eur spa insieme per un concerto di beneficenza per l’ Ucraina. La serata speciale e’ in programma venerdi’ 8 aprile alle 20:30 alla Nuvola progettata all’ Eur da Massimiliano Fuksas. L’incasso e le offerte saranno devoluti interamente all’ attivita’ che la Croce Rossa Italiana sta svolgendo per affrontare l’ emergenza causata dalla guerra. Sul podio salira’ il direttore d’ orchestra Leo Hussain, con la partecipazione straordinaria di Corrado Augias come voce recitante. Il concerto sara’ seguito in diretta da Rai Radio Tre. I biglietti dello spettacolo, al prezzo di 20 euro, saranno in vendita da mercoledi’ 30 marzo nella biglietteria e sul sito del Teatro dell’Opera di Roma. “L’iniziativa benefica del Teatro dell’Opera, con la collaborazione di EUR Spa, e’ espressione concreta della solidarieta’ di Roma e del mondo della cultura – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, presidente della Fondazione musicale capitolina – ma e’ anche il modo per dire agli ucraini che vivono nella nostra citta’ e a chi stiamo accogliendo in fuga dalla guerra che il nostro cuore e’ con loro. Roma continuera’ a mobilitarsi per chi soffre e lo fara’ in ogni sede con politiche di solidarieta’ e di accoglienza, con l’impegno e la generosita’ di sempre”.

Il Sovrintendente Francesco Giambrone ha ricordato che -”sin dall’inizio del conflitto, tutto il Teatro dell’Opera di Roma ha scelto di non restare in silenzio esprimendo con forza il rifiuto di tutte le guerre. I teatri sono luoghi di confronto, di dialogo e di accoglienza. Ed e’ anche per questo che, in sintonia con gli indirizzi del Ministro Franceschini, stiamo lavorando per l’ospitalita’ di artisti ucraini. Pace, liberta’ e democrazia sono valori che ci uniscono tutti e costituiscono una delle nostre ricchezze”. “La Nuvola e’ un simbolo contemporaneo della citta’ di Roma – ha sottolineato il Presidente di EUR Spa Marco Simoni. – Ha accolto eventi culturali, e’ stata il piu’ grande hub vaccinale d’Italia e ha ospitato, sotto gli occhi di tutto il mondo, l’ultimo G20. Il luogo dove arte, solidarieta’ e impegno si incontrano e’ dunque il palcoscenico ideale per ospitare un concerto di beneficenza a sostegno del popolo ucraino, testimoniare la nostra vicinanza e supportare la pace”.

L’Amministratore delegato di EUR Spa Angela Cossellu e’ convinta che servano ”segni corali, nella speranza che anche il nostro piccolo gesto possa contribuire ad aiutare le persone coinvolte nell’atrocita’ e nella tragedia della guerra”.

“Siamo grati al mondo della Cultura che, in questo contesto delicato cosi’ come in tanti altri, ha voluto supportare l’operato della Croce Rossa Italiana – ha detto il presidente Francesco Rocca -. Sin dall’inizio del conflitto abbiamo dato il via a un ponte umanitario con l’Ucraina, a supporto delle numerose attivita’ della Croce Rossa locale. Inoltre continuiamo con le operazioni di evacuazione di civili fragili”. La Croce Rossa sta anche predisponendo in Romania, al confine con l’Ucraina, un hub logistico per gli aiuti nelle zone toccate dalla guerra. ”Ecco perche’ iniziative come questa, voluta dal Teatro dell’Opera e da EUR Spa, sono fondamentali per permetterci di essere, sempre di piu’, ‘Un’Italia che aiuta’”, ha concluso Rocca. Il programma musicale si aprira’ con con Stille Musik del piu’ celebre compositore ucraino vivente Valentin Silvestrov, nato a Kiev nel 1937. A seguire la proiezione di Apocalisse nel deserto di Werner Herzg (1991) con musiche dal vivo suonate dall’Orchestra dell’Opera di Roma, che racconta la Guerra del Golfo soffermandosi con particolare enfasi sui pozzi di petrolio dati alle fiamme dalle truppe irachene in ritirata, in un paesaggio disseminato di rovine e veicoli incendiati.