Opera Roma riparte al 100 per cento, via agli abbonamenti

Teatro rinnovato grazie al pubblico. Stagione si apre il 20/11

Il Teatro dell’Opera di Roma lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2021-22 con il ritorno della capienza al 100 per cento. Dal 12 al 27 ottobre sara’ possibile rinnovare gli abbonamenti e sottoscriverne di nuovi nei posti disponibili. Dal 28 ottobre al 2 novembre partiranno gli abbonamenti Fantasia.

Dal 3 novembre sara’ aperta la vendita libera dei biglietti dei singoli spettacoli della nuova stagione.

“L’Opera di Roma – fa notare la Fondazione Musicale – e’ pronta a ripartire al massimo della sua capienza e offrendo al suo pubblico un Teatro splendente e rinnovato. Durante questo anno complicato si sono potuti realizzare importanti interventi. Grazie al sostegno del Comune di Roma e’ stata possibile la sostituzione di tutte le sedute dei palchi e della platea. Grazie al sostegno dei molti che hanno aderito alla Raccolta Fondi Straordinaria 2021 “Una goccia di luce per l’Opera” si e’ potuto procedere alla manutenzione e messa in sicurezza del lampadario centrale della sala; interventi di restauro del corridoio dei palchi del terzo ordine; lamatura del parquet della sala; lucidatura del pavimento marmoreo del vestibolo di platea; sostituzione del rivestimento in velluto della balaustra del golfo mistico”.

La stagione operistica 2021/2022 del Teatro dell’Opera di Roma si inaugurera’ il 20 novembre con la prima rappresentazione assoluta commissionata dal Lirico romano a uno dei maggiori compositori di oggi, Giorgio Battistelli. Partendo dalla tragedia di Shakespeare, Ian Burton ha realizzato il libretto di Julius Caesar, tragedia in musica affidata alla poetica visione di Robert Carsen. Sul podio salira’ il maestro Daniele Gatti, al congedo da direttore musicale del Teatro dell’Opera. Nel cast internazionale Clive Bayley che sara’ l’imperatore romano, Elliot Madore e Julian Hubbard che interpreteranno Brutus e Cassius.