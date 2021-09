Penélope Cruz e l’estate italiana tra set, red carpet e bagni all’Ultima Spiaggia

L'attrice e modella spagnola impartisce una lezione di eleganza, la scena del Festival è sua

Penelope Cruz in passerella con un abito bianco monospalla della maison Chanel impartisce una lezione su come si può brillare con eleganza e semplicità (e un ottimo paio di pendenti a illuminare il viso). L’attrice ha incantato tutti sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha accompagnato con charme e professionalità due anteprime: ‘Madres paralelas’ di Pedro Alomodovar (Cruz è considerata la musa del regista spagnolo), e ‘Competencia oficial’ di Mariano Cohn e Gastón Duprat, al fianco di Antonio Banderas. Non solo show su uno dei migliori sfondi italiani: Cruz questa estate è impegnata nelle riprese del nuovo film di Emanuele Crialese, ‘L’immensità’.

Avvistamenti si segnalano tra il centro di Roma e le acque dell’Isola del Giglio, con una sorpresa: Cruz e il marito attore Javier Bardem si mescolano come una coppia ‘qualsiasi’ tra i bagnanti de L’Ultima Spiaggia, stabilimento balneare di Capalbio noto per le sue frequentazioni eccellenti tra cultura e politica. Tra i frequentatori abituali concentrati nella lettura, non sono pervenute notizie di ‘isterismo da fan’, solo qualche conversazione cordiale e riservata come si usa tra vicini di ombrellone.