Per il Financial Times la Garbatella è un “quartiere da favola” a Roma

Una serie dedicata ad una guida di Roma in luoghi particolari

Il Financial Times dedica un articolo alla Garbatella, che, “nel corso degli anni (…) sebbene poco noto ai visitatori, si può dire che sia diventato uno dei quartieri più interessanti di Roma con le sue case molto diverse l’una dall’altra e la sua varietà eclettica di ristoranti tradizionali e bar alla moda”.

“Se siete romantici per natura, camminare nel quartiere domano di Garbatella vi farà sentire di essere in una favola”, scrive Davide Ghiglione in un articolo che fa parte di una serie di una guida di luoghi particolari di Roma della sezione Globetrotter del quotidiano finanziario.

“Se siete patiti di storia, è come aprire un libro di storia con pagine perfettamente conservate. Se l’architettura e lo sviluppo urbanistico sono la vostra passione, sicuramente sarete soddisfatti, mentre i golosi saranno felici degli affascinanti ristoranti che punteggiano questo quartiere verdeggiante”. L’articolo guida il lettore attraverso le strde del quartiere meridionale della capitale dove “tra giardini e cortili nascosti il caos della città eterna scema fino alla tranquillità”.

Il percorso si snoda dall’arco di Piazza Brin, dove, prima del fascismo, fu posata la prima pietra, agli orti condominiali (“Garbatella segue il movimento delle città giardino inglesi, con case basse affacciate su giardini e cortili condivisi”), al teatro Palladium in stile art nouveau, oggi proprietà della terza università degli studi di Roma e ospite del Roma Europa Festival, dai ristorantini ai baretti classici fino ai locali più alla moda, “simbolo della gentrificazione soft che sta gentilmente aggiungendosi alla zona senza distruggerla”.

Non manca, ovviamente, una nota citazione del regista Nanni Moretti che, nel film “Caro diario” (1993), passava dal quartiere in vespa dicendo: “Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella”: “My favourite neighbourhood above all is Garbatella”.