Poste, emesso francobollo celebrativo del Manifesto di Ventotene

Nell'80esimo anniversario

Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo del Manifesto di Ventotene, nell’80esimo anniversario della stesura, al valore della tariffa B zona 1, pari a 1,15 euro.

La tiratura è di cinquecentomila esemplari in fogli da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Marco Gennaro Matrone e la vignetta riproduce il logo dell’80° anniversario della stesura del “Manifesto di Ventotene”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Ventotene (LT). Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro