Qatar 2022: stadio Olimpico a rischio, possibile spostamento Italia-Svizzera

Campo non in grado di garantire un manto erboso degno per giocare una partita così importante. La partita potrebbe essere spostata a Bergamo

La partita Italia-Svizzera, decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 20221, potrebbe non giocarsi allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 12 novembre, come da programma, ma potrebbe essere spostata al Gewiss Stadium di Bergamo.

A quanto si apprende la FIGC nei prossimi giorni effettuerà una serie di valutazioni sul prato dell’Olimpico, per capire se sarà in grado di reggere vista la serie ravvicinata di partite di calcio e di rugby programmate proprio in quelle settimane.

Giovedì 4 novembre è infatti in programma la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, quindi sabato 6 novembre c’è il Test Match di Rugby Italia-All Blacks e domenica 7 la gara di campionato tra Lazio e Salernitana. Dalla Figc si precisa che valutazioni su altri campi verranno fatte comunque solo se si capirà che l’Olimpico non sarà in grado di garantire un manto erboso degno per giocare una partita così importante.

Del terreno di gioco dell’Olimpico si sono già lamentati nelle scorse settimane gli allenatori di Roma e Lazio, Jose Mourinho e Maurizio Sarri. Della questione ne discuteranno la Federazione e la società Sport e Salute, visti i tempi stretti per comunicare alla Uefa l’eventuale cambio di sede.