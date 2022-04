Renato Zero gladiatore a Roma: a settembre 4 concerti al Circo Massimo

L'annuncio è stato dato in Campidoglio, nel corso della presentazione del nuovo disco, 'Abbi fede'.

Renato Zero sarà in concerto al Circo Massimo a settembre con quattro date: il 23, 24, 25 e 30, giorno del suo 72esimo compleanno. L’annuncio è stato dato in Campidoglio, nel corso della presentazione del nuovo disco, ‘Abbi fede’.

“Abbiamo digiunato per due anni abbondanti – ha detto Zero -, e devo dire che per uno come me forse è stato meno doloroso che per altri colleghi. Io ho questa capacità di non aspettare in palcoscenico che le persone vengano da me, io le vado a cercare nei quartieri, le incontro per strada, al mercato… Non ho il dono dell’ubiquità ma ci sto lavorando. Questo mi garantisce la stabilità emotiva”. “Al Circo Massimo – ha poi aggiunto – mi faccio gladiatore per conquistarmi ancora una volta l’applauso. Il pubblico per me è una presenza che non si distacca dall’incontro anche nel quotidiano. Certo quando mi preparo per un concerto è una cosa mistica, prepararmi a consegnarmi a quel pubblico che si aspetta da me ogni volta nuove emozioni. Al Circo Massimo ci troveremo con la felicità di un abbraccio che promette un nuovo percorso”.