Roma: a Galleria Vittoria “Alchimia dei colori” di Alessandro Cignetti

Dal 04 al 14 maggio 2022 la mostra curata da Tiziana Todi

Dal 04 al 14 maggio 2022, Galleria Vittoria presenta la mostra “Alchimia dei Colori” di Alessandro Cignetti.

La mostra, curata da Tiziana Todi, si focalizza sul delicato rapporto tra colore ed emozione nell’arte e al misterioso processo di creazione che coinvolge l’artista.

Alessandro Cignetti con questa mostra pone lo spettatore ad una visione personale e attuale composta da oltre 20 tele, che nel loro insieme compongono un diario intimo interpretato dall’artista attraverso una pittura stratificata, in cui l’immagine sembra dissolversi, lasciando che sia il colore a trasmettere le sensazioni legate ad un luogo, un’azione o un volto. Alessandro Cignetti da sempre incline alla sperimentazione rende, dunque, il colore l’elemento protagonista della mostra e della sua ricerca, in continua evoluzione, raccontandoci la sua storia e quella di un mondo in continua trasformazione.

​Scrive Tiziana Todi della mostra:

​[…]Cignetti ci rivela il suo alfabeto cromatico e attraverso questo, risveglia il mondo interiore assopito, invita l’anima ad abbandonarsi a tinte così vive che ne sentiamo l’essenza.

Opere cariche di una forza vibrante e appassionata delle sue emozioni che ci invitano all’ascolto dell’eco del nostro intimo, fa sì che lo scambio energetico tra l’artista e il fruitore non sia casuale o superficiale, ma bensì frutto di una scelta dovuta agli stati d’animo vissuti, non solo quindi dono per gli occhi, ma condivisione di sensazioni profonde, trasmettendo il suo messaggio legato all’ emotività. Con nuance mai aggressive, mai piatte, mai troppo squillanti e volutamente artificiali, realizza una pittura riconciliante con la natura ed il mondo fuori di sé e sembra cercare una dimensione sinestetica dove vista, tatto e olfatto trovano un punto di fusione.[…]

​Per ovviare alle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria in corso, la Galleria Vittoria vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, per appuntamento via mail all’indirizzo info@galleriavittoria.com