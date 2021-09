Roma, a Galleria Vittoria la mostra ‘Maria Cristina’ di Cristina D’Ambrosio

Dal 17 settembre al primo ottobre

La Galleria Vittoria ha inaugurato la mostra dal titolo Maria Cristina” di Cristina D’Ambrosio a cura di Tiziano M. Todi.

In mostra le poliedriche opere che hanno segnato la carriera dell’artista dagli anni ‘70 ad oggi, una continua ricerca attraverso la forma nel legame dell’uomo con la natura esaminandone il suo impatto sulla terra, lo stile inconfondibile dell’artista romana è sottolineato dall’utilizzo sapiente dei materiali completato dai colori.

In occasione della mostra Maria Cristina D’Ambrosio pubblica il libro “Così ho preso il tuo cognome”, nel quale ripercorre la sua vita e dedicato al marito Italo, prezioso complice della sua arte che nel tempo ha affiancato l’artista e ne ha stimolato la produzione.

Per ovviare alle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria incorso, la Galleria Vittoria vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, per appuntamento via mail all’indirizzo info@galleriavittoria.co