Roma: a via Margutta la mostra di Luigi Nanni

Resterà aperta da Monogramma arte contemporanea fino al 15 giugno

“Dal magma informe della Storia emergono come testimoni di una verità esistenziale, spesso tramata di tragicità, che non è relegata al passato ma perennemente attuale. E con i loro sguardi intensi e penetranti, talvolta allucinati, ci fissano e ci chiamano in causa con le nostre responsabilità, prima fra tutte l’indifferenza. Sembrano volerci portare con loro, nel loro mondo di ombre, con la loro ansia di conoscenza, nella loro più intima autenticità. Eccoli i ritratti di tanti protagonisti della cultura di fine ottocento e soprattutto del novecento con cui Luigi Nanni è riuscito a stabilire un dialogo ideale, quasi medianico, che va ben al di là della pura rassomiglianza fisiognomica per entrare in profondità, nelle viscere del loro pensiero e della loro creatività”.

In queste opere, ora esposte da monogramma arte contemporanea, la materia pittorica è osmosi immediata fra inconscio, pensiero, mano ed azione psicofisica attraverso il lavorio inesauribile dell’invisibile nel visibile.

La mostra resterà aperta fino al 15 giugno 2022 con i seguenti orari :

tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00