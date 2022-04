Roma, a via Margutta torna la storica mostra dei Cento Pittori

Dal 28 al 1° maggio 2022 con l'omaggio a Paolo Salvati

Nello splendido scenario di via Margutta, la strada romana internazionale degli artisti, l’Associazione Cento Pittori Via Margutta rinnoverà il magico spettacolo della storica mostra d’arte, nella sua 117° edizione, dal 28 aprile al 1° maggio 2022.

Tema della mostra: Omaggio all’artista Paolo Salvati (1939-2014), già socio dei Cento Pittori via Margutta, noto come uno dei principali artisti figurativi della pittura poetica ed espressiva, artista moderno, puro con un forte elemento simbolico, che affronta tematiche di carattere profondamente psicologico.

Paolo Salvati è stato un artista figurativo, pittore e disegnatore italiano, con i suoi paesaggi comunica la condizione dell’uomo contemporaneo, dando un’originale interpretazione del binomio uomo-natura, in consonanza con le questioni della postmodernità e dell’ambiente, emerse in ambito artistico dopo il Sessantotto. Fornisce una riflessione sul linguaggio dell’arte e sul rapporto tra pittura e poesia, collocandosi in seno ai dibattiti della sua epoca, sostenendo la salvaguardia della specificità del linguaggio dell’arte nel suo autentico significato spirituale. In sintonia con il suo periodo storico, mostra una propensione al coinvolgimento emotivo di chi osserva le opere, utilizzando un linguaggio personale, derivante dall’Espressionismo, il blu dell’albero e della pietra si collega ai fauves, e all’Impressionismo, giungendo a risultati aderenti all’imminente ritorno alla pittura. I suoi paesaggi visionari, non tratti dal reale ma scaturiti dalla sua condizione esistenziale, hanno valore emotivo ed evocativo con inflessioni psicologiche. Senza ricorrere a rigide regole compositive, pur assumendo un atteggiamento considerabile di riflesso delle esplorazioni e dell’evoluzione della psicoanalisi, avvenute negli ultimi tempi, Paolo Salvati rappresenta una natura che nasce dal suo stato interiore, trasferibile su un piano universale.

Paolo Salvati è stato un Pittore con un forte elemento simbolico che ha rappresentato la natura con il suo intimo espressionismo poetico, dove il colore è sinonimo di amore per la natura, e l’amore per la natura e la poesia sono un segno di pace, un grido contro la guerra.

Ogni artista dei Cento Pittori, in omaggio all’autore, realizzerà un’opera dedicata al tema proposto che sarà pubblicata su un volume per il quale gli eredi del maestro sosterranno la pubblicazione e la diffusione a livello nazionale e internazionale.

La mostra sarà inaugurata giovedì 28 aprile alle ore 17,00, di fronte alla fontana delle Arti, alla presenza del Presidente Luigi Salvatori, del Vicepresidente Antonio Servillo e del Consiglio Direttivo, da Daniele Leodori Vice Presidente della Regione Lazio, con la partecipazione di Federico Mollicone Presidente deIl’ICAS Intergruppo Parlamentare Cultura, Arte e Sport.

Artisti espositori: circa 100 artisti dei Cento Pittori, tra romani e provenienti da altre parti d’Italia e d’Europa, venuti da ogni parte d’Europa. Provenienza degli artisti: oltre che da Roma, gli artisti soci che espongono vengono da varie parti di Italia e del Mondo. in particolare da: Sardegna, Firenze, Napoli, Caserta, Verona, Spoleto, Olanda, Ucraina, Bielorussia, Sofia Bulgaria, Mosca, Sudamerica, Perù, Polonia.

ORARI MOSTRA dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso gratuito.