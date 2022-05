Roma, da 5 municipi bus per il Teatro dell’Opera

Assessori Gotor e Patanè: Al via il nuovo progetto con Atac per avvicinare i cittadini alla cultura

L’Opera va nei Municipi e i Municipi vanno all’Opera. Perché la grande musica è di tutti, e tutti devono avere l’opportunità di conoscerla meglio e frequentarla più spesso. Nasce quindi con l’obiettivo di creare cultura diffusa e di avvicinarla a quei territori che sono il cuore pulsante della città il progetto dell’Opera di Roma “Linea Opera”, realizzato con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alla Mobilità della Città e l’ATAC, in collaborazione con l’Associazione “Città Ideale”.

Mercoledì 1° giugno alle ore 17 da cinque diversi Municipi partiranno altrettanti autobus dedicati con destinazione Teatro Costanzi, dove alle ore 19 i partecipanti potranno assistere in anteprima alla prova generale del capolavoro di Giuseppe Verdi Ernani.

“Linea Opera” parte come progetto pilota, ma nei prossimi mesi si estenderà fino a coinvolgere tutti gli altri Municipi capitolini. Lo stesso viaggio in autobus sarà un’occasione di avvicinamento all’opera: due animatori per ogni vettura coinvolgeranno il pubblico raccontando la trama, illustrando lo spettacolo e proponendo anche alcuni ascolti musicali.

Gli autobus ATAC partiranno alle 17 da Largo Labia (Municipio 3), Viale Duilio Cambellotti – capolinea del 20 (Municipio 6), Ostia Lido centro (Municipio 10), Via di Bravetta, altezza civico 395/A (Municipio 12) e capolinea Monte Mario (Municipio 14). A fine spettacolo è previsto il rientro al Municipio di partenza. Tra i passeggeri di questo percorso d’eccezione, anche l’Assessore alla Cultura della Città di Roma Miguel Gotor, l’Assessore alla Mobilità della Città di Roma Eugenio Patanè, il Sovrintendente dell’Opera di Roma Francesco Giambrone, il Presidente dell’ATAC Giovanni Mottura e i Presidenti dei cinque Municipi coinvolti.

“Avvicinare le romane e i romani alle istituzioni culturali della nostra città, rendendo più facile per tutti l’accesso agli eventi più belli in programma. È questo lo spirito di ‘Linea Opera’, il progetto pilota che abbiamo realizzato assieme al Teatro dell’Opera e ad Atac e che prevede, per mercoledì 1° giugno alle 17.00, la partenza di cinque bus da altrettanti Municipi della città con destinazione Teatro dell’Opera dove, alle 19.00, i partecipanti potranno assistere alla prova generale dell’Ernani, capolavoro di Giuseppe Verdi.

Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa, che in futuro intendiamo estendere fino a coinvolgere tutti i Municipi capitolini, per mettere concretamente la cultura e la bellezza a disposizione di tutti i cittadini, ovunque essi abitino”. Così gli assessori alla Cultura, Miguel Gotor, e alla Mobilità, Eugenio Patanè, di Roma Capitale.