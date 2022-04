Roma e Genova insieme nel segno del Barocco: Pappano dirige l’orchestra di Santa Cecilia

Appuntamento il prossimo 20 aprile nella chiesa di Sant'Agnese in Agone, a piazza Navona. Il "Concerto barocco" sarà trasmesso in streaming sul sito web di Webuild e sarà fruibile al pubblico grazie alle suggestive proiezioni in diretta a Roma, sulla facciata della stessa chiesa e a Genova, sulla facciata di Palazzo Ducale in piazza De Ferrari

photo credit: pagina Facebook Antonio Pappano