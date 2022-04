Roma: Monica Vitti avrà una tomba al cimitero del Verano

Ok in Assemblea capitolina. Assessore Alfonsi: onoriamo la sua memoria

L’assemblea capitolina ha approvato all’unanimità (29 voti favorevoli) la delibera per una tomba a titolo gratuito nel cimitero del Verano per Monica Vitti, scomparsa lo scorso 2 febbraio.

Si tratta di ”una delibera che vuole onorare la memoria di Monica Vitti dandole la possibilità di essere sepolta nel cimitero monumentale del Verano”, ha detto in aula l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

”Un cimitero che stiamo riqualificando perché possa diventare un parco storico della città, lo abbiamo trovato in condizioni di degrado e ci sono grandi lavori in corso. La proposta prevede un loculo provvisorio a titolo gratuito ma soprattutto un terreno edificabile per una tomba a terra per la durata di 75 anni così come richiesto dalla famiglia e come è già stato fatto per altre grandi personalità”.