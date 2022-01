Roma: Teatro Eliseo in vendita, associazioni “Campidoglio lo acquisisca”

Il proprietario del teatro, Luca Barbareschi, lo comprò nel 2018-2019 "dopo un ingente finanziamento statale, pari a 8 milioni"

“Nel centro di Roma, tra il rione Monti e Trevi, proponiamo la vendita dello storico complesso immobiliare del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo, posto nell’elegante Via Nazionale di fronte a Palazzo Koch”. Con questo annuncio, apparso sul sito dell’agenzia immobiliare Engel & Volkers il 13 gennaio scorso, il Teatro Eliseo di Roma è stato messo in vendita a 24 milioni di euro.

Il Teatro Eliseo, che a partire dal 1900 ha visto passare centinaia di attori, registi, personaggi famosi che hanno fatto la storia dello spettacolo in Italia, da Eduardo De Filippo a Monica Vitti,da Anna Magnani a Vittorio Gassman, ha subito diversi momenti di crisi e rischio di chiusura. Dopo la ristrutturazione, esterna e interna che lo ha reso uno spazio polifunzionale, dal 2015 è stato riaperto e a oggi è diretto da Luca Barbareschi. Negli ultimi anni, a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia, come molti altri teatri della Capitale ha subito continue interruzioni e chiusure.

Attorno alla sua vendita si stanno sollevando diverse realtà culturali che operano a Roma, a partire dal Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (Cresco), che in una nota “esprime sconcerto in merito alla messa in vendita del Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo” perché “ricordiamo” che l’Eliseo è un “Tric, Teatro di rilevante interesse culturale, e come tale un’istituzione beneficiaria di contributi pubblici”. L’associazione sottolinea, tra le altre cose, che il proprietario del teatro, Luca Barbareschi, lo comprò nel 2018-2019 dopo che l’Eliseo, nel 2017, aveva ottenuto un ingente finanziamento statale, pari a 8 milioni, in due tranche d”i 4 milioni, un contributo extra Fus giunto grazie a una mozione bipartisan che presentò un emendamento sulla manovra alla legge di bilancio. Sempre nel 2017, nel mese di aprile nella manovra correttiva e in Gazzetta ufficiale fu autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017, allo scopo di garantire la continuità delle attività in occasione del centenario della sua fondazione”.

Il Comitato Città Pubblica, invece, chiede un intervento direttamente al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Dopo il Teatro Valle Roma rischia di perdere un altro teatro storico, il complesso del Teatro Eliseo e del Piccolo Teatro Eliseo” che “viene messo in vendita con specifiche indicazioni su quanti metri quadri, quanti locali, quanti bagni, che fanno ipotizzare usi diversi da quello per cui il teatro è nato e ha funzionato dalla primavera del 1900, quando era un teatro all’aperto, chiamato Arena Nazionale. Invitiamo il sindaco di Roma a non farsi sfuggire l’opportunità, come purtroppo è recentemente avvenuto con il Deposito Atac di piazza Bainsizza, venduto per una cifra ridicola” e “di assicurare alla proprietà pubblica questo bene significativo e vincolarne la destinazione culturale e teatrale, che da 120 anni esso ha sempre mantenuto, pur cambiando varie volte il nome”.