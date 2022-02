Russia, social media: tribunale conferma multa a Meta pari a 23,2 milioni di euro

La multa arriva per non aver cancellato informazioni proibite

Il tribunale Taganskij di Mosca ha confermato la multa di 1,99 miliardi di rubli, pari a quasi 23,2 milioni di euro, alla multinazionale statunitense di social network Meta per non aver cancellato informazioni proibite. La corte ha respinto il ricorso del rappresentante della società e ha confermato la decisione di infliggere la sanzione, come emerge dagli atti processuali. Lo scorso dicembre in Russia, sono state emanate nei confronti dei giganti dell’informatica delle multe stabilite, per la prima volta, sulla base del loro fatturato, per la ripetuta mancata rimozione di informazioni proibite. Sinora la magistratura ha recuperato 7,2 miliardi di rubli da Google, pari a 83,9 milioni di euro, oltre ai suddetti 23,2 milioni di euro da Meta.