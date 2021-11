‘Scegli il Contemporaneo’, una lettura trasversale per raccontare Roma – VIDEO

Un programma di visite speciali tra Macro, Mattatoio, Galleria Nazionale e Palaexpo

‘Scegli il contemporaneo – Ti racconto Roma’ è una piattaforma culturale intermuseale che, attraverso un’unica narrazione per parole e immagini, mette in relazione i linguaggi del contemporaneo con il patrimonio artistico, culturale e storico della città.

L’iniziativa promossa da ‘Senza titolo’ – Progetti aperti alla Cultura’, e curata da Elena Lydia Scipioni, è partita il 6 novembre dal Macro di via Nizza e prosegue fino al 18 dicembre 2021 con un programma di 11 appuntamenti di cui 7 in presenza e 4 online che coinvolgono il museo di via Nizza, la Galleria Nazionale, il Palazzo delle Esposizione e il Mattatoio: artisti, scrittori, illustratori e divulgatori scientifici conducono, in presenza e in digitale, una serie di visite speciali ad alcune delle mostre più interessanti della Capitale, proponendo letture laterali delle mostre temporanee. Come? Mettendole in relazione con il loro immaginario e la loro ricerca artistica. I protagonisti sono Valerio Millefoglie, reporter, scrittore, performer e direttore di Archivio Magazine, Susanna Mattiangeli, autrice e illustratrice di libri per l’infanzia, Allison Grimaldi Donahue, scrittrice, poetessa e traduttrice americana, Simone Rea, illustratore e l’artista Maria Adele Del Vecchio. “Portiamo il pubblico a visitare le mostre nelle sedi del Polo del Contemporaneo. Proponiamo una lettura che non si sostituisce allo storytelling dei musei, degli artisti e delle opere, ma vuole aggiungere un racconto: solo dalla somma dei racconti possiamo approfondire, conoscere e soprattutto rinnovare il nostro pensiero” spiega la curatrice Scipioni.

Il tema centrale della dodicesima edizione è la narrazione nelle sue diverse declinazioni: mezzo di testimonianza e di evoluzione, la narrazione favorisce e media l’interpretazione della realtà attraverso la parola

che si unisce alla rappresentazione per immagini.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021–2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con Siae.