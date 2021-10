Sesterzio Traiano in mostra al Museo Navi Fiumicino

Sindaco Montino: 'Per festeggiare la riapertura'

Il famoso Sesterzio di Traiano, acquistato con sottoscrizione popolare dai cittadini di Fiumicino, tre anni fa, ed esposto stabilmente nell’Ufficio Turistico cittadino della Pro Loco, sara’ ospite per qualche settimana, nel rinnovato Museo delle Navi, inaugurato l’8 ottobre, per festeggiarne la riapertura dopo 19 anni e rafforzarne l’appartenenza al territorio. Lo hanno annunciato all’inaugurazione del Museo il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e la Pro Loco.

“Voglio ringraziare il ministro Franceschini, il direttore del Parco Archeologico di Ostia antica D’Alessio, Adr, per la spinta che in questi ultimi anni hanno dato perche’ oggi potessimo riaprire il Museo delle Navi – ha detto Montino – Anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Abbiamo inaugurato il nuovo percorso della linea 8 del TPL che adesso avra’ una fermata anche davanti al Museo delle navi in modo che le cittadine e i cittadini di Fiumicino possano arrivare qui comodamente e vedere queste meravigliose navi”.

“E abbiamo molti progetti, insieme al Parco, per questo posto. Uno di questi riguarda la Liburna, la riproduzione dell’antica nave romana, il cui cantiere sara’ spostato qui, nel prato accanto al museo, dove tutte e tutti potranno assistere al suo completamento e visitarla, proprio come se tornassero indietro ai tempi in cui la Liburna solcava i nostri mari”, ha concluso.