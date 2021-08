Skateboard: Roma si candida ai mondiali

Una mozione dei cinquestelle approvata dall’Assemblea capitolina impegna alla candidatura anche il prossimo sindaco.

Una mozione, a prima firma del consigliere pentastellato Paolo Ferrara e approvata in assemblea capitolina, impegna la sindaca «a candidare la Capitale come sede per i mondiali di skateboard 2022». Caduto il numero legale durante la votazione di lunedì, ieri l’Aula ha approvato la mozione con 16 voti favorevoli, su 19 consiglieri presenti: un numero sufficiente per le sedute del consiglio comunale in seconda convocazione.

Roma aveva già ospitato, dal 30 maggio al 6 giugno scorsi, i campionati mondiali di Street che hanno qualificato i 40 atleti, 20 uomini e 20 donne, che hanno gareggiato alle Olimpiadi di Tokyo nella disciplina street skateboarding: in Giappone per la prima volta questa disciplina sportiva è entrata a pieno titolo tra le competizioni olimpiche.

«La candidatura di Roma ai prossimi campionati di skateboard è una grande opportunità per la città – spiega Ferrara -Abbiamo detto quanto ma se ne potranno realizzare altri». L’impianto di Ostia potrebbe essere la location per i mondiali del 2022 se venissero assegnati a Roma.

Nella mozione si sottolinea «l’impegno per i candidati a sindaco a perseguire la candidatura e si chiede intanto alla sindaca Raggi di scrivere una lettera di intenti alle federazioni competenti».