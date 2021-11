Teatro di Roma: Gualtieri, “ora nuova fase verso Fondazione”

Gualtieri: "Ora può cominciare una nuova fase per questa storica istituzione"

“Ringrazio Emanuele Bevilacqua e Cristina Da Milano per il lavoro svolto in questi mesi nel Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma. Ora può cominciare una nuova fase per questa storica istituzione che, d’intesa con il Ministero della Cultura e la Regione Lazio, porterà alla nomina di un Commissario straordinario per la trasformazione dell’Associazione Teatro di Roma in una Fondazione.

Si tratta di un percorso della durata di sei mesi che porterà alla nascita della Fondazione, lo strumento più idoneo per consolidare quel ruolo di teatro nazionale che merita una grande Capitale”. Lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.