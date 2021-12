Tempo libero: aprono le piste sul ghiaccio ed eventi frozen 

Gli appassionati delle piroette sulle lamine possono approfittare di alcuni itinerari: dall’Auditorium a Porta di Roma, a Tivoli e a Ladispoli

Tempo da brividi, tempo da pattini d’argento. Il fine settimana è da emozioni rigorosamente di ghiaccio. Molto stile “frozen”, con il sogno sempre di Babbo Natale. Gli appassionati delle piroette sulle lamine possono approfittare di alcuni itinerari che schiudono le prime atmosfere natalizie. Tra Roma e qualche meta fuori porta. Lo scrive ‘Il Messaggero’ ricordando, domani, la festa inaugurale del Christmas World negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica, una sorta di “villaggio esperienziale” dedicato al racconto dal vivo del Natale del mondo.

E qui la pista di pattinaggio diventa una delle tappe più significative, dove godersi l’adrenalina della scivolata insieme al divertimento di spettacoli on ice. Con una scenografia speciale, però. In perfetto stile Rockfeller Center di New York. Già perché il Christmas World, creato da Lux Eventi, è una innovativa mostra contenitore all’aperto che sfoggia alcuni monumenti iconici del mondo (in scala, ça va sans dire) vestiti a festa secondo la tradizione, dalla Tour Eieffel al Big Ben, agli scorci di New York.

Tanti gli spettacoli in programma, a partire dal musical “La Regina dei Ghiacci” tratto dal racconto di Andersen. E domani, il divo turco Can Yaman sarà testimonial di un evento charity per la raccolta fondi per il Policlinico Umberto I.

Gli irriducibili dei pattini su ghiaccio possono optare anche per la pista già collaudata al centro commerciale Porta di Roma, che riserva un calendario di eventi ad alto tasso intrattenimento. Fuoriporta, pronto ad aprire oggi, il villaggio del ghiaccio a Tivoli, con la pista (in centro) a calamitare le iniziative più folk, tra mercatini e luminarie. Porte aperte anche per l’Icepark a Ladispoli, sul litorale, dove la pista è incorniciata dal villaggio di elfì e golosità.