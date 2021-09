Torna il Music Day Roma, migliaia di vinili da collezione

Nel weekend anche una due giorni dedicata al cinema per la 30esima edizione di una delle più importanti manifestazioni dedicate al collezionismo discografico e musicale

Migliaia di dischi in vinile, anche rari, cd, poster, oggettistica e memorabilia musicale, con 70 espositori presenti. Sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle 10 alle 19, presso l’Hotel Mercure Roma West in via Eroi di Cefalonia, torna il “Music Day Roma”, una delle più importanti manifestazioni dedicate al collezionismo discografico e musicale.

Giunge al traguardo delle 30 edizioni e festeggia la ricorrenza con una due giorni speciale dedicata al cinema e alle colonne sonore, realizzata in collaborazione con CinemArcord, convention del collezionismo cinematografico e dell’editoria specializzata curata da Bloodbuster Milano, che sarà in trasferta nella Capitale per questa particolare occasione. Per dare spazio a CinemArcord il parterre espositivo verrà ulteriormente ampliato a 3.000 mq. L’elenco degli ospiti vede personaggi che hanno fatto la storia del cinema di genere come l’attore Luc Merenda, i registi Sergio Martino e Enzo G. Castellari, il Maestro Franco Bixio, Presidente della Cinevox, Renato Marengo, Direttore del Cinecorriere e autore del libro “Naple’s Power”, l’attore e stuntman Massimo Vanni, il regista Danilo Massi, Marco Giusti, appassionato direttore di Stracult.

Claudio Simonetti, fresco vincitore del Premio Nino Rota 2021, presenterà “The Very Best Of – Vol.2” raccolta delle sue migliori colonne sonore risuonate con la nuova formazione dei Simonetti’s Goblin. Ghigo Renzulli sarà invece al Music Day per parlare del suo primo album fuori dai Litfiba, “Cinematic”, un lavoro completamente strumentale anch’esso dedicato al cinema e alle colonne sonore, e della sua autobiografia “40 anni da Litfiba”. Il Music Day Roma inoltre, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del Mei 2021, che si svolgerà ai primi di ottobre e che vedrà partecipe anche quest’anno il Music Day Roma con un ampio spazio espositivo. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta Facebook e successivamente pubblicati sulle pagine social e sul canale youtube.