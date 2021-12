Torna la ‘Maxxi night’: sabato 11 dicembre il museo apre fino a mezzanotte

È un'occasione per scoprire le mostre in corso: a partire da Sebastião Salgado con Amazônia, continuando con "The Purple Line" o con la mostra Giacomelli | Burri. Fotografia e immaginario materico

Torna la Maxxi night, l’appuntamento con l’apertura straordinaria – dalle 11 del mattino, fino a mezzanotte – del museo Maxxi. Appuntamento per sabato 11 dicembre con ultimo ingresso alle ore 23.

È un’occasione per scoprire le mostre in corso: a partire da Sebastião Salgado con Amazônia – un’immersione totale nella foresta amazzonica, unica tappa italiana del progetto durato sei anni, durante i quali Salgado ha fotografato la foresta e le persone che vi abitano; continuando con “The Purple Line” – la lunga linea ideata da Thomas Hirschhorn, uno degli artisti più noti e importanti al mondo, per presentare la sua monumentale serie Pixel-Collage; la mostra Giacomelli | Burri. Fotografia e immaginario materico che espone una selezione di fotografie di Mario Giacomelli in dialogo con alcune opere grafiche e multi materiche di Alberto Burri; la decima edizione del Progetto Alcantara Maxxi, che vede lo studio internazionale Neri&Hu confrontarsi con uno dei massimi autori presenti nelle collezioni del Maxxi: Carlo Scarpa.

E ancora, i focus Scarpa/Olivetti. Brani di una storia condivisa e quello dedicato alla storica Galleria Ugo Ferranti. Inoltre, in occasione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da Amaci, che coinvolge musei, gallerie e istituzioni pubbliche e private per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese, ingresso gratuito alla mostra senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio, con opere di nove maestri imprescindibili dell’arte italiana contemporanea, tutt’oggi punto di riferimento per le generazioni più giovani: Carla Accardi, Luciano Fabro, Luigi Ghirri, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Paolo Icaro, Jannis Kounellis, Anna Maria Maiolino, Claudio Parmiggiani e Mario Schifano.

Sempre per la Giornata del Contemporaneo apertura straordinaria fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23.30, chiusura ore 24) e ingresso gratuito anche al Maxxi L’Aquila alla mostra Punto di equilibrio. Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti. Inoltre, a Rio de Janeiro l’Istituto Italiano di Cultura presenterà alla Cinemateca del MAM-Rio (Museo di Arte di Rio) per la prima volta al pubblico brasiliano, A Week’s Notice di Tomaso de Luca, vincitore proprio con quest’opera del Maxxi Bulgari prize 2020. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra Maxxi Arte e IIC di Rio de Janeiro. (