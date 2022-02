Torna “LazioSound”, sostegno per i giovani artisti del Lazio

Il programma punta a favorire il percorso creativo degli artisti under 35, dalla produzione all'internazionalizzazione, e a incentivare la sinergia tra i giovani talenti e i diversi attori e professionisti del mondo della musica e della creatività.

“Torna LazioSound, il programma di sostegno alla musica della Regione Lazio che, con avvisi pubblici e un percorso di selezione delle eccellenze artistiche del territorio, nasce per promuovere giovani artisti, compositori e cantautori senza limiti di genere”.

Ad annunciare la notizia il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che spiega: “Con questa terza edizione di LazioSound torniamo a sostenere la creatività e il talento dei giovani musicisti. Un programma concreto che punta a favorire il percorso creativo degli artisti under 35, dalla produzione all’internazionalizzazione, e a incentivare la sinergia tra i giovani talenti e i diversi attori e professionisti del mondo della musica e della creatività. Un’occasione fondamentale per favorire la crescita e la visibilità degli artisti del territorio”. “Continuiamo a voler aiutare – spiega Lorenzo Sciarretta, delegato dal Presidente Zingaretti alle Politiche Giovanili – giovani artisti e band ad emergere nel mondo della musica che oltre ad essere arte è soprattutto lavoro. Per questo, insieme a un’importante rete di partner, lanciamo la terza edizione del concorso LazioSound Scouting per giovani eccellenze e prossimamente due avvisi pubblici dedicati agli operatori del settore per sostenere nuove produzioni e tournée”.