Torna “Roma Baccalà”: a Garbatella dal 9 al 12 settembre

Quattro giorni di incontri, assaggi e laboratori per la seconda edizione della manifestazione che celebra la cultura e la tradizione gastronomica del baccalà

Torna alla Garbatella dal 9 al 12 settembre “Roma Baccalà”: la manifestazione dedicata al baccalà e alle sue “irresistibili connessioni tra cibo, religione, storia, miti e casualità”, precisano gli organizzatori Antonella Bussotti e Luca Broncolo.

Durante i quattro giorni sono previsti incontri, assaggi, laboratori e riflessioni intorno alla specialità ittica che chiama in causa storia, religione, antropologia e cultura popolare. “Un’ edizione questa che entra nel cuore della tradizione, dove la cultura del baccalà in Italia, ha un posto importante. Ecco che abbiamo scelto di non proporre ‘street food’ nel senso ormai più diffuso del termine ma di scegliere la versione degli Osti di Roma più storici ampliando la proposta culinaria e di affiancarli al racconto delle sagre dedicate al baccalà che sono tantissime nel nostro paese, per una visione complessiva culturale focalizzata sulla storia, sui riti, sulle usanze”, dichiara Francesca Rocchi, direttrice artistica di “Roma Baccalà”.

La proposta gastronomica di “Roma Baccalà” è affidata a “Ostissimi”, l’associazione degli Osti di Roma che per l’occasione realizzeranno un ventaglio di proposte a base di baccalà: l’”Oste Matto” preparerà la crema di ceci e baccalà con crostone di pane al rosmarino; “Flavio al Velavevodetto” farà il filetto di baccalà fritto e gnocchi mediterranei; “Hosteria Grappolo d’Oro” proporrà il baccalà mantecato; “Proloco Trastevere” cucinerà il baccalà in umido con peperone crusco; “Osteria Fratelli Mori” farà la polpetta fritta di patate e baccalà con maionese all’aglio nero e la panzanella di baccalà, “Roberto e Loretta” realizzeranno lo sformatino di baccalà con patate e cipolle di Tropea; “Stefano Callegari” invece il felafel di baccalà e fave con humus romano, infine “Albos Rosario” preparerà la Tartare di baccalà.

Per saperne di più sul progetto Ostissimi sarà possibile prendere parte all’incontro “Ostissimi si racconta” in programma venerdì 10 settembre alle ore 21:00.

Per conoscere il programma completo di Roma Baccalà è possibile consultare il sito: www.romabaccala.it