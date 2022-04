Tornano i concerti a Roma dopo due anni di stop, settore riparte dai grandi “live”

Nella Capitale si inizierà con il Concertone del primo maggio, in piazza San Giovanni.

Torna la grande musica dal vivo nella Capitale dopo due anni di stop causati dalla pandemia da covid-19. Due anni in cui tutto il mondo che ruota intorno ai “live” si è fermato, con ingenti perdite economiche. La speranza è la ripartenza. E l’estate 2022 si preannuncia ricca di eventi che porteranno negli stadi, nella arena e nei teatri all’aperto artisti nazionali e internazionali. Nella Capitale si inizierà con il Concertone del primo maggio, in piazza San Giovanni. Dalle anticipazioni, uscite nei giorni scorsi, sul palco del concerto, promosso da Cgil Cisl e Uil, saranno oltre 30 i set. L’organizzazione ha comunicato i primi nomi: Ariete, Bresh, Coez, Fasma, Mace ft Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Thiele, Mara Sattei, Mecna, Rancore e Rovere. Inoltre, per la prima volta sul palco di San Giovanni ci saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra vent’anni di straordinari successi. Grandi artisti in cartellone nelle due kermesse ormai storiche per la Capitale: il Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica, e il Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle.

Diversi gli appuntamenti “condivisi” tra le due manifestazioni che fanno pensare a un’unione, come avvenne nel 2019, che portò nella Capitale il Rock in Roma Summer fest con oltre 100 concerti in un unico grande festival diffuso sul territorio cittadino. Dal palco di Capannelle si esibiranno, tra gli altri, “Queen at the Opera” il 25 giugno, “The chemical brothers” l’8 luglio, Achille Lauro il 12 luglio mentre il 13 salirà sul palco Gianluca Grignani. Ed ancora: i Litfiba che porteranno nella Capitale “L’ultimo girone” tour di saluto della band il 18 luglio e Carl Brave che suonerà il 15 luglio. Sold out le due date di Blanco previste per il 27 e 28 luglio. Tutto esaurito anche per la data dei Maneskin al Circo Massimo il prossimo 9 luglio. E sarà proprio il Circo Massimo ad ospitare uno dei più attesi tour del 2022, quello del rocker di Zocca Vasco Rossi che tornerà a Roma con due date sabato 11 e domenica 12 giugno e dove è previsto da tempo sold out. Stessa location scelta da un altro grande della musica italiana Renato Zero che ha annunciato 4 date, il 23, 24, 25 e 30 settembre, in cui festeggerà insieme ai suoi sorcini i 70 anni, con due anni di ritardo causa emergenza coronavirus.

Ricca anche la programmazione all’Auditorium Parco della Musica, intitolato a Ennio Morricone. Il 12 e 13 giugno nella Cavea le attese date di Paolo Conte, il 14 sarà la volta di Massimo Ranieri. Il 27 giugno ad esibirsi sarà la band Pixies seguita il 29 dagli Skunk Anansie, il 30 dal cantautore Brunori Sas, il 2 luglio dai Deep Purple, il 3 dai Kasabian, il 17 dai Simple Minds, il 18 The Smile, il 19 da Paolo Nutini. Ed ancora: 27 luglio tornerà Patti Smith Quartet, il 28 Carmen Consoli, il 3 agosto Pink Floyd legend e il 4 Ben Harper + The innocent criminals. Anche lo stadio Olimpico torna ad ospitare i “live” con una programmazione “quasi tutta nostrana”. Il 15 giugno e il 28 giugno l’impianto ospiterà Cesare Cremonini, il 18 invece saranno ad Antonello Venditti e Francesco De Gregori ad esibirsi, il 22 sarà il turno di Marco Mengoni e Ultimo mentre i Rammstein saranno in concerto a Roma il 12 luglio. Doppia data all’Olimpico anche per Tiziano Ferro i prossimi 24 e 25 giugno. A partite dal 3 giugno e fino al 17, infine, Claudio Baglioni porterà alle Terme di Caracalla i concerti per voce, solisti, orchestra e coro “Dodici note”.