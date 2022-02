Troppi casi Covid, a Sora niente Carnevale del Liri

La decisione del sindaco per tutelare la salute pubblica

“Nonostante gli sforzi messi in campo per contrastare l’epidemia di Covid-19, anche il 2022 ci vede nel pieno dell’emergenza sanitaria. Pertanto, con grande rammarico, siamo costretti ad annullare la parata dei carri allegorici e tutti gli eventi tradizionalmente previsti per il Carnevale del Liri”. Lo ha detto il sindaco di Sora (Frosinone), Luca Di Stefano, annunciando la decisione di annullare il prossimo Carnevale del Liri, vista la situazione di emergenza sanitaria. con ancora molti casi positivi in citta’.

“Di concerto con l’assessore alla Cultura Maria Paola Gemmiti e il Comitato Permanente del Carnevale del Liri, – ha aggiunto – comunico che, per tutelare la salute pubblica, non si terra’ alcun festeggiamento carnascialesco”.