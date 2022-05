Ucraina: al The Space Cinema il docufilm sui profughi in viaggio per l’Italia – VIDEO

In anteprima stasera alla 20:00 "In Cammino" girato in occasione delle cinque missioni della Ripartiamo onlus

Sarà presentato in anteprima al The Space Cinema di Roma questa sera, giovedì 12 maggio, “In Cammino”, il docufilm che racconta il viaggio dei profughi ucraini verso l’Italia. Il documentario, girato in occasione delle cinque missioni della Ripartiamo onlus, avrà come filo conduttore le esperienze dei volontari che si sono recati sul posto per portare aiuti umanitari, offrire assistenza e prendere in carico i rifugiati che sono stati costretti ad abbandonare la propria casa e la propria terra per andare incontro all’ignoto. Per lo spettatore si tratterà di una full immersion in una realtà tanto tragica quanto vicina ma, soprattutto, nel mondo del volontariato che non distoglie lo sguardo dai drammi umani, anzi li abbraccia e diventa fonte di speranza per quanti fuggono dalla guerra lasciandosi dietro ogni cosa.

width="560" height="234" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">

Protagoniste sullo schermo, insieme alle testimonianze dei membri di Ripartiamo Onlus e dei rifugiati, saranno le immagini. Quelle strazianti dei rifugiati che attendono ore in fila alla frontiera con la speranza di riuscire a passare il confine con la Polonia e da lì cominciare una nuova vita. Quelle di donne, bambini e anziani che dormono in rifugi improvvisati come Hala Kijowska, il grande mercato di Korzcowa dove i profughi trovano un primo punto di approdo, oppure la stazione di Varsavia che diventa snodo essenziale per poter ripartire alla volta di destinazioni più sicure, in cui riuscire a ricostruire il futuro. Oltre al docufilm, nel foyer del cinema verrà allestita una mostra fotografica con le immagini più belle e toccanti che hanno caratterizzato le missioni della Ripartiamo Onlus. La proiezione del docufilm “In Cammino”, prodotto da Vps Media per la regia di Daniele Lo Presti, sarà anche l’occasione per riflettere sui temi della guerra e della solidarietà, grazie all’intervento della giornalista e scrittrice Maria Giovanna Maglie. Tra gli ospiti anche l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk.