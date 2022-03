Ucraina: di fronte al Colosseo un murale di Greb per i bambini terrorizzati dalla guerra – VIDEO

L'opera s'intitola "Sos Kids". Saranno realizzate delle magliette con l'immagine e poi vendute: il ricavato sarà devoluto in beneficienza

Le mani in testa, il giubbotto militare ma il pigiamino, sotto, con le stampe di carri armati e aerei d’attacco. Una nuova opera di Harry Greb è apparsa nella notte sulla terrazza di fronte al Colosseo. Un bambino, terrorizzato, si tappa le orecchie per non sentire il rumore dei razzi, o delle bombe: ai suoi piedi il disegno del simbolo della pace, incompleto.

Dall’inizio degli scontri almeno 90 bambini sarebbero morti in Ucraina, come hanno reso noto le autorità locali. Il nuovo murale, che si chiama “Sos Kids” è una richiesta simbolica per la fine della guerra in Ucraina. L’opera, fa sapere l’artista, sarà al centro di un’iniziativa benefica in collaborazione con una o più associazioni che si trovano al confine con l’Ucraina e accolgono i bambini che scappano dalla guerra. Saranno realizzate infatti delle magliette con l’immagine e poi vendute: il ricavato sarà devoluto in beneficienza.