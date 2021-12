Un francobollo celebra le donne medico

È stato emesso oggi per ricordare il centenario dell'Associazione donne medico (Aidm)

Un francobollo italiano per celebrare le donne medico. È stato emesso oggi per ricordare il centenario dell’Associazione donne medico (Aidm).

Il francobollo – valido per la posta ordinaria – mostra figure femminili stilizzate in abbigliamento sanitario: in alto è indicato il motto dell’associazione ”parità di genere, parità di cura”. La tiratura è di 300 mila esemplari e l’annullo speciale ”primo giorno di emissione” viene apposto a Roma.

Nel bollettino illustrativo – firmato dalla dott.ssa Antonella Vezzani, esponente dell’associazione – si ricorda che l’organizzazione è nata nel 1921 per promuovere la salute della donna e del bambino. Oggi Aidm promuove un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche che tenga conto anche delle differenze di genere.