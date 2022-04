Università, La Sapienza è la prima al mondo per gli studi classici

Secondo la classifica per materie stilata dalla QS World University Ranking by Subject 2022, che valuta i migliori programmi di studio universitari del mondo. Ma l'Italia è anche settima al mondo per numero di posti in classifica, e seconda a (pari merito con la Francia) per il numero di piazzamenti tra i top10 al mondo

Grazie all’università La Sapienza di Roma l’Italia si aggiudica il primato mondiale degli studi classici e di storia antica, nella classifica per materie stilata dalla QS World University Ranking by Subject 2022, che valuta i migliori programmi di studio universitari del mondo.

Non solo. L’Italia è settima al mondo per numero di posti in classifica, e seconda a (pari merito) con la Francia per il numero di piazzamenti tra i top10 al mondo.

La classifica per materie elaborata da QS conferma il 1° posto in “Classics and Ancient History” all’Università La Sapienza con il punteggio di 99.2, aumentato rispetto allo scorso anno in cui lo score era 96,9. In particolare nel criterio Academic Reputation – uno dei 5 utilizzati per stilare il ranking – l’Ateneo registra la sua miglior performance ottenendo il punteggio massimo, 100.

La Sapienza rafforza in modo netto la propria posizione in tutte cinque le aree tematiche in cui è articolato il ranking, ottenendo in 2 di queste il primato a livello nazionale e collocandosi nella Top 100 mondiale in 20 materie; delle 43 discipline Sapienza “classificate” e considerate da QS, il 40% ha scalato posizioni e il 51% è rimasto stabile. Per quanto riguarda le MacroAree, l’Ateneo cresce in “Arts & Humanities” balzando al 39° posto (+ 26 posizioni rispetto al 2021, prima in Italia); in Natural Sciences al 44° posto (+ 27 posizioni rispetto al 2021, prima in Italia); in Engineering & Technology all’81° (+45 posizioni); in Social Sciences & Management al 95° posto (+ 42 posizioni); Life Sciences & Medicine al 123° posto (+ 15 posizioni).

“L’eccellente risultato del QS Ranking by subject premia il grande impegno della nostra comunità che si riflette in tutti gli ambiti del sapere – sottolinea la rettrice Antonella Polimeni – Sapienza, infatti, migliora posizioni e punteggi in tutte le aree tematiche, conferma la vetta internazionale con gli studi classici, e complessivamente è accreditata di 6 discipline Top 50 a livello mondiale. Inoltre, in ben 15 discipline è prima a livello nazionale: quasi un raddoppio rispetto ai dati già lusinghieri dello scorso anno.” Sapienza, inoltre, risulta il miglior Ateneo in Italia in 15 materie (lo scorso anno erano 8): Archaeology; Anthropology; Biological Sciences; Classics & Ancient History; Development Studies; English Language & Literature; History; Law; Library & Information Management; Nursing; Philosophy; Physics & Astronomy; Psychology; Statistics & Operational Research; Theology, Divinity & Religious Studies. L’Ateneo si colloca nella Top 50 mondiale nelle seguenti materie: Classics & Ancient History (1); Archaeology (10); Physics & Astronomy (36); Library & Information Management (44); Theology, Divinity & Religious Studies (45); Law (46).